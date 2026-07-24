Steel Newco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Steel Newco hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Steel Newco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1,79 Milliarden USD gegenüber 793,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at