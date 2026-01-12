|
Steel Partners: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Steel Partners äußerte sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,43 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 541,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518,8 Millionen USD in den Büchern standen.
