Taste Holdings Aktie
WKN DE: A14WSR / ISIN: ZAE000081162
|
13.02.2026 16:23:00
Steel stocks fall as they get a taste of the ‘TACO trade’
Steel and aluminum stocks were falling after an FT report that President Donald Trump is softening his stance on tariffs — a subject of consumer complaints about rising prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
