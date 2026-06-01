Steel Strips Infrastructures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Steel Strips Infrastructures präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 3,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Steel Strips Infrastructures hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,990 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -19,490 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,31 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 13,15 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at