Steel Strips Wheels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Steel Strips Wheels ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Steel Strips Wheels die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,26 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,30 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at