Steel Strips Wheels legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Steel Strips Wheels ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Steel Strips Wheels die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,42 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Steel Strips Wheels 3,01 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,10 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Steel Strips Wheels einen Umsatz von 11,87 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at