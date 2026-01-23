Steel Strips Wheels veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Steel Strips Wheels hat am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,97 INR gegenüber 3,04 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 13,21 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Steel Strips Wheels 10,75 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at