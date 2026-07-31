Steelcast hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Steelcast hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,34 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,96 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,25 Milliarden INR – ein Plus von 17,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Steelcast 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at