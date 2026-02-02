Steelcast öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Steelcast präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 2,03 INR. Im letzten Jahr hatte Steelcast einen Gewinn von 1,90 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 974,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Steelcast 1,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at