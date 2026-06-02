Steelcast stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Steelcast hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,64 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,21 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,58 INR. Im Vorjahr waren 7,13 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,69 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,23 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at