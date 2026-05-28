Steelco Gujarat gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Steelco Gujarat ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Steelco Gujarat die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 24,03 INR. Im Vorjahresquartal hatten -11,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1555,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 336,5 Millionen INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 55,670 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -30,630 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 585,29 Millionen INR – ein Plus von 1301,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Steelco Gujarat 41,77 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at