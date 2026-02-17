Steelco Gujarat hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Steelco Gujarat hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 17,52 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,850 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Steelco Gujarat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 235,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55,3 Millionen INR im Vergleich zu 16,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at