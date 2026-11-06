Steelco Gujarat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Steelco Gujarat hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 25,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11,740 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 330,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 818,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 190,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at