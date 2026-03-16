Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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16.03.2026 07:23:17
Steelworks costing £1.3m a day to run
The government spent £377m to keep British Steel's Scunthorpe site operating, according to a report.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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