Steep Hill hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Steep Hill äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Steep Hill hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at