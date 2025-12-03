Steer Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Steer Technologies hat am 01.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 75,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at