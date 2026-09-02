Steer Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Steer Technologies veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 2,9 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 686,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at