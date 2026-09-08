Borouge Aktie
WKN DE: BOROUG / ISIN: NET0BOROUGE1
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08.09.2026 14:25:35
Stefan Doboczky verlässt Borouge-Vorstand
Nur ein halbes Jahr nach dem Start des Kunststoff- und Chemiekonzerns wechselt Doboczky zur Schweizer Unternehmensgruppe HovioneWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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