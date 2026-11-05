SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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05.11.2026 12:03:00
Steffen Bilger: Friedrich Merz wollte eine andere Verkehrspolitik. Kann er sie liefern?
Von Verkehrsminister Steffen Bilger erwartet Kanzler Friedrich Merz schnelle Ergebnisse. Was hat er in seinen ersten 100 Tagen im Amt erreicht?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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