Steigende Aktie: ZF verlängert Vertrag über 8-Gang-Getriebe mit BMW

ZF wird dem Autohersteller BMW bis in die späten 2030er-Jahre sein Acht-Gang-Automatgetriebe für den Einbau in dessen Pkw liefern.

Einen entsprechenden Liefervertrag mit einem Volumen "von mehreren Milliarden Euro" vereinbarten jetzt beide Seiten. Dabei werde der 8HP-Getriebebaukasten kontinuierlich weiterentwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Automobilzulieferers aus Friedrichshafen. ZF gewinne so Planungssicherheit.

Die BMW-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent höher bei 87,96 Euro.

