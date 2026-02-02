BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
|Milliardenvolumen
|
02.02.2026 15:08:00
Steigende Aktie: ZF verlängert Vertrag über 8-Gang-Getriebe mit BMW
Einen entsprechenden Liefervertrag mit einem Volumen "von mehreren Milliarden Euro" vereinbarten jetzt beide Seiten. Dabei werde der 8HP-Getriebebaukasten kontinuierlich weiterentwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Automobilzulieferers aus Friedrichshafen. ZF gewinne so Planungssicherheit.
Die BMW-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent höher bei 87,96 Euro.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images
Nachrichten zu BMW Vz.
|
04.11.25
|Ausblick: BMW Vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: BMW Vz informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu BMW Vz.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW Vz.
|87,70
|0,52%