Steigende Kupfernachfrage - Geht die Rally weiter?

Der Kupferpreis

Kupfer ist ein unedles Metall, das dafür bekannt ist, dass es weich, verformbar und dehnbar ist und sowohl Wärme als auch Elektrizität gut leitet. Aufgrund dieser Eigenschaften wird es häufig in industriellen Prozessen in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Wie andere Metalle wird Kupfer seit Tausenden von Jahren als Zahlungsmittel verwendet, obwohl es aufgrund seines geringeren Wertes im Vergleich zu Gold und Silber nur in kleineren Stückelungen verwendet wird, wie z. B. Quarter und Dime in den USA und One- und Two-Pence-Stücke im Vereinigten Königreich. Der Hauptgrund für den Unterschied im Preis bei Kupfer ist, dass Kupfer im Gegensatz zu Gold und Silber in weitaus größeren Mengen verfügbar ist. Da Kupfer überall auf der Welt in so großen Mengen verwendet wird, wird sein Preis oft als Maßstab für die Konjunktur der Weltwirtschaft herangezogen.

Aktuelle Analyse des Kupferpreises

Die Lage auf dem Kupfermarkt bleibt angespannt. Zum ersten Mal seit Mitte November notierten die Kupferpreise über dem Drei-Monats-Terminpreis. Dies deutet darauf hin, dass vor allem physisches Kupfer immer knapper wird. Die hohe Nachfrage treibt den Preis dynamisch in die Höhe. Ende Dezember lag der Kupferpreis noch bei rund 8.400 $ pro Tonne. In der vergangenen Woche erreichte das Metall einen Höchststand von über $ 9.500 pro Tonne. Allein in den letzten vier Wochen sind die Kupferpreise um etwa 135 Dollar gestiegen.



Nach Angaben der International Copper Study Group (ICGS) vergrößert sich das Defizit auf dem Kupfermarkt weiter. Nach Angaben der Gruppe überstieg die Nachfrage zwischen Januar und November das Angebot um fast 384.000 Tonnen. Demgegenüber wies der Markt bis Oktober nur eine Unterversorgung von knapp 310.000 t Kupfer auf. Darüber hinaus treiben Meldungen aus Peru die Rallye am Kupfermarkt an. Dort führen die Unruhen immer wieder zu Produktionskürzungen und zur Schließung von Kupferminen. So wurde beispielsweise der Betrieb der Antapaccay-Mine Mitte der Woche vollständig eingestellt. Die Aussicht auf eine Erholung der chinesischen Kupfernachfrage nach der Lockerung der strengen Covid-Politik gibt den Preisen zusätzlichen Auftrieb.



Fazit

Aus technischer Sicht stößt die Kupferrallye auf eine erste Widerstandszone zwischen $9.500 und $9.600 pro Tonne. Nach dem sehr starken Kursanstieg der letzten Zeit könnte dieses Niveau vorerst bremsend wirken. Teilgewinne können zunächst mitgenommen werden. Für einen (Neu-)Einstieg warten geduldige Anleger auf einen Pullback in den Bereich um $8.500.





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



