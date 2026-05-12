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TAG Immobilien Aktie

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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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12.05.2026 07:30:38

Steigende Mieteinnahmen geben TAG Immobilien Auftrieb

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im ersten Quartal von höheren Mieten profitiert. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich insgesamt um 4,2 Prozent auf 95,9 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei seien die Mieten auf vergleichbarer Basis für den gesamten Bestand in Deutschland um 3,3 Prozent und in Polen um 3,2 Prozent gestiegen. Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte um fast zehn Prozent auf 49,3 Millionen Euro zu.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 35 Millionen Euro, nach 39 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Finanzergebnis. Dieses sei vor allem durch gestiegene, nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Währungsdifferenzen belasten worden. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern./mne/stk

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