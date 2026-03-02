02.03.2026 07:00:40

Steigende Versicherungskosten nach Angriffen auf den Iran - Zeitung

DOW JONES--Nach den militärischen Angriffen der USA und Israels auf den Iran bereiten sich Schifffahrtsversicherer auf eine massive Eskalation vor. Mit einer ungewöhnlichen Kündigungswelle am Wochenende leiten sie nach einem Bericht der Financial Times (FT) Preissteigerungen von bis zu 50 Prozent für Passagen durch den Persischen Golf ein.

Versicherer hätten den Schiffseigentümern mitgeteilt, dass sie Policen kündigen und die Deckungspreise für Schiffe erhöhen werden, die den Golf und die Straße von Hormus durchqueren, nachdem die USA und Israel den Iran angegriffen haben. Kriegsrisikoversicherer reichten am Samstag Kündigungsschreiben für Policen ein, die Schiffe abdecken, die dieses wichtige Öl-Nadelöhr passieren, sagten Makler der FT. Es werde erwartet, dass die Preise in den kommenden Tagen um bis zu 50 Prozent steigen werden.

Der ungewöhnliche Schritt, diese Mitteilungen noch vor Handelsbeginn am Montag einzureichen, unterstreicht laut FT das Tempo der Eskalation, nachdem der Iran Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten gestartet hat. Die Versicherungsprämien für Schiffe, die den Golf durchqueren, lagen bisher bei etwa 0,25 Prozent des Wiederbeschaffungswerts eines Schiffes. Sie könnten nun um bis zu der Hälfte steigen, sagte Dylan Mortimer, Leiter für Schiffsrumpf-Kriegsrisiken in Großbritannien beim Makler Marsh, der FT. Für ein Schiff im Wert von 100 Millionen Dollar würde dies eine Erhöhung von 250.000 Dollar auf 375.000 Dollar pro Fahrt bedeuten. Auch die Versicherungskosten für Schiffe, die israelische Häfen anlaufen, die vor den jüngsten Angriffen bei etwa 0,1 Prozent des Schiffswertes lagen, könnten um bis zu 50 Prozent in die Höhe schnellen, da sich die Versicherer auf Vergeltungsmaßnahmen des Iran einstellen.

Die größte Sorge unter den Versicherern sei die Frage, ob der Iran die Straße von Hormus sperren würde, sagte Mortimer. Zudem preisten die Versicherer die Erwartung ein, dass iranische Stellvertreter versuchen könnten, Schiffe zu entern und zu beschlagnahmen. Auch die Versicherer für Ladungskriegsrisiken, die auf Tankern transportierte Rohstoffe wie Getreide und Öl abdecken, sollen angegeben haben, dass sie Vorbereitungen treffen, um Policen zum Wochenstart zu kündigen, so ein weiterer Makler zur FT. Es wird erwartet, dass die Versicherer nach der Kündigung der Policen die Deckung zu höheren Preisen neu verhandeln, anstatt die Versicherung für Schiffe, die in die Region fahren, gänzlich zu verweigern. Einige Schiffseigentümer meiden bereits die Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Rohöls transportiert wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/thl

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 01:01 ET (06:01 GMT)

