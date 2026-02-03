Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 17:12:01

Steigender Strombedarf durch KI: Siemens Energy plant Investitionsoffensive in den USA

Der Strombedarf in den USA explodiert angesichts des Booms von Rechenzentren, die für Künstliche Intelligenz benötigt werden. Davon will auch Siemens Energy profitieren. Das Unternehmen sieht seine Rolle dabei vor allem in der Herstellung von Komponenten für Hochspannungsnetze.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten