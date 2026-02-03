Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
03.02.2026 17:12:01
Steigender Strombedarf durch KI: Siemens Energy plant Investitionsoffensive in den USA
Der Strombedarf in den USA explodiert angesichts des Booms von Rechenzentren, die für Künstliche Intelligenz benötigt werden. Davon will auch Siemens Energy profitieren. Das Unternehmen sieht seine Rolle dabei vor allem in der Herstellung von Komponenten für Hochspannungsnetze.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.02.26