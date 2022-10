Steigerung um 47,9 Prozent in den ersten neun Monaten: Dacia weiterhin wachstumsstärkste Marke in Deutschland

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Erneut starke Zahlen bei Dacia in Deutschland: Im September 2022 stiegen die Neuzulassungen der Marke mit 5.119 Fahrzeugen um 71,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Insgesamt legten die Dacia Verkäufe in den ersten drei Quartalen 2022 gegenüber 2021 um 47,9 Prozent auf 41.221 Fahrzeuge zu. Damit ist Dacia die weiterhin wachstumsstärkste Marke in Deutschland und mit 13.339 zusätzlichen Einheiten der größte Volumengewinner. Der Marktanteil konnte im September auf 2,3 Prozent gesteigert werden. Dacia konnte auch im renditestarken Privatmarkt punkten: 80 Prozent aller von Januar bis September in Deutschland neu zugelassenen Dacia Fahrzeuge gingen an Privatkunden.