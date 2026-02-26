Intershop Aktie

26.02.2026 07:00:52

Steigerung von Ertragskraft und Dividende

Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Steigerung von Ertragskraft und Dividende

26.02.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR
Zürich, 26. Februar 2026

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Intershop einen Reingewinn exkl. Bewertungsveränderungen von CHF 73.5 Mio. Das gute Ergebnis war massgeblich auf die Steigerung der operativen Ertragskraft zurückzuführen. Der Reingewinn inkl. Bewertungsveränderungen belief sich auf CHF 212.8 Mio. und lag damit um 81.2% über dem Vorjahreswert. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende um CHF 0.50 auf CHF 6.00 je Aktie beantragen. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Intershop mit einem Jahresergebnis, das die Fortführung der attraktiven Dividendenpolitik ermöglichen wird.

Deutliche Zunahme des Betriebsertrags

Der Liegenschaftsertrag stieg im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 5.2% auf CHF 86.5 Mio. (2024: CHF 82.2 Mio.). Treiber des Wachstums waren insbesondere die in den Jahren 2024 und 2025 getätigten Akquisitionen. Bereinigt um Transaktionen und abgeschlossene Neubauprojekte (like-for-like) wuchs der Liegenschaftsertrag um 1.4%.

In der Berichtsperiode veräusserte Intershop vier Anlageimmobilien. Der daraus resultierende Erfolg stieg gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahrs um 26.8% auf CHF 29.4 Mio. (2024: CHF 23.2 Mio.). Zusammen mit dem übrigen Erfolg verzeichnete der Betriebsertrag im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um 9.2% auf CHF 119.1 Mio. (2024: CHF 109.1 Mio.).

Leicht höherer Betriebsaufwand

Aufgrund der in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 getätigten Transaktionen stieg der Liegenschaftsaufwand um 3.5% auf CHF 9.4 Mio. (2024: CHF 9.0 Mio.). Auf vergleichbarer Basis (like-for-like exkl. Transaktionen und abgeschlossene Neubauprojekte) ergab sich ein Rückgang um 1.4%. Aufgrund betrieblicher Umstrukturierungen zur Effizienzverbesserung und einmaliger Projekte erhöhten sich die Betriebskosten im Berichtsjahr erwartungsgemäss um 8.9% auf CHF 15.2 Mio. (2024: CHF 13.9 Mio.). In der Summe belief sich der Betriebsaufwand auf CHF 24.3 Mio. (2024: CHF 22.6 Mio.).

Steigerung der operativen Ertragskraft und des Reingewinns

Der Nettoliegenschaftsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5.4% auf CHF 77.2 Mio. (2024: CHF 73.2 Mio.). Der operative Erfolg (EBIT exkl. Bewertungsveränderungen) stieg um 9.7% auf CHF 94.8 Mio. und die betriebliche Effizienz (EBIT-Marge exkl. Bewertungsveränderungen) verzeichnete eine Zunahme auf 79.6%. Der Gewinn exkl. Bewertungsveränderungen lag bei CHF 7.97 pro Aktie.

Der Reingewinn inkl. Bewertungsveränderungen belief sich auf CHF 212.8 Mio. und lag damit um 81.2% über dem Vorjahreswert. Die Zunahme resultierte in erster Linie aus der Aufwertung des Portfolios um CHF 188.5 Mio.

Aktives Portfoliomanagement

Für insgesamt CHF 48.1 Mio. erwarb Intershop je eine Anlageimmobilie in Kemptthal (ZH) und Glattbrugg (ZH) mit einer Sollmiete von insgesamt CHF 2.7 Mio. sowie ein Promotionsprojekt in Uetikon am See (ZH). Die Bruttoanfangsrendite lag bei 5.6%, die erwartete Bruttogewinnmarge auf dem Promotionsprojekt bei etwa 20%.

Am 25. Februar 2026 erwarb Intershop zudem das fast voll vermietete Gewerbe- und Industrieareal «The Valley und MOTORWORLD Manufaktur Region Zürich» in Kemptthal (ZH) mit einer derzeit vermietbaren Fläche von rund 52’900 m² und einer Sollmiete von CHF 7.5 Mio. Das Erwerbsobjekt beinhaltet ein Entwicklungspotenzial von rund 42’600 m² Gewerbefläche.

Im Geschäftsjahr 2025 erfolgte der Verkauf von je einer Immobilie in Pfäffikon (SZ), Pully (VD), Reinach (BL) und Genf (GE). In der Summe betrug der Verkaufspreis CHF 156.5 Mio. Die Sollmiete der veräusserten Objekte lag bei CHF 6.5 Mio. entsprechend einer Bruttorendite von 4.2%.

Solide Finanzierung

Mit einer auf 60.7% gestiegenen Eigenkapitalquote (31.12.2024: 57.5%) und einer auf 28.0% gesenkten Finanzverschuldung (LTV) (31.12.2024: 32.8%) blieb die Gruppe solide finanziert. Die durchschnittlichen Zinskosten der Finanzverbindlichkeiten per Bilanzstichtag reduzierten sich in der Berichtsperiode um 6 Basispunkte auf 1.34% (31.12.2024: 1.40%). Am Stichtag belief sich die kapitalgewichtete Zinsbindung auf 3.0 Jahre. Der Anteil der grundpfandgedeckten Finanzverbindlichkeiten fiel per Ende 2025 von 57.0% auf 34.5%.

Erfreuliche Aktienperformance

Bezogen auf den Börsenkurs per 31. Dezember 2025 verzeichnete die Intershop-Aktie eine Gesamtperformance (Kursgewinn plus Ausschüttung) von 34.9%. Ausgehend vom guten Jahresergebnis und der starken Bilanz wird der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung die Erhöhung der ordentlichen Dividende um CHF 0.50 auf CHF 6.00 je Aktie vorschlagen (2024: CHF 5.50).

Zuversichtlich für das Geschäftsjahr 2026

Im Hinblick auf den mittelfristig angestrebten Ausbau der Entwicklungspipeline und die Erhöhung des Nettoliegenschaftsertrags hat das Unternehmen im Berichtsjahr zahlreiche Massnahmen umgesetzt.

Am bewährten Geschäftsmodell wird Intershop festhalten. Das Unternehmen beabsichtigt, im Geschäftsjahr 2026 sich bietende Opportunitäten am Transaktionsmarkt selektiv für den Erwerb von Entwicklungsprojekten und die Steigerung des Nettoliegenschaftsertrags zu nutzen. Gleichzeitig sind – abhängig von den Marktbedingungen – auch Verkäufe von Immobilien vorgesehen. Vor dem Hintergrund des erfolgten Erwerbs des Gewerbe- und Industrieareals «The Valley und MOTORWORLD Manufaktur Region Zürich» in Kemptthal (ZH) erwartet das Unternehmen trotz geplanter sowie bereits im Geschäftsjahr 2025 getätigter Verkäufe insgesamt einen stabilen bis leicht höheren Nettoliegenschaftsertrag.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Intershop mit einem Jahresergebnis, das die Fortführung der attraktiven Dividendenpolitik ermöglichen wird.

Unternehmensportrait
Intershop ist eine ausschliesslich in der Schweiz tätige Immobiliengesellschaft mit über 60 Mitarbeitenden. Das seit 1970 börsenkotierte Unternehmen kombiniert ein renditestarkes Portfolio von Renditeimmobilien mit der Entwicklung von Arealen und Immobilien. Intershop hat sowohl die dafür notwendige Erfahrung als auch das Fachwissen über die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien, um solche mit Ertrags- und Gewinnpotenzial zu erkennen, marktgerecht zu entwickeln und zum geeigneten Zeitpunkt zu verkaufen.

Das bewährte Geschäftsmodell ermöglicht konstant hohe Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen und macht Intershop attraktiv für institutionelle Investoren und private Anlegerinnen und Anleger. Per 31. Dezember 2025 belief sich der Wert des 43 Immobilien umfassenden Immobilienportfolios auf CHF 1.75 Mia. Das solide finanzierte Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis bei der verantwortungsbewussten, innovativen und lösungsorientierten Entwicklung und Nutzung von Immobilien und die dafür notwendige Expertise.

Unternehmenskalender

31.03.2026
63. ordentliche Generalversammlung

26.08.2026 
Publikation Halbjahresbericht 2026 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

Kennzahlen Intershop Gruppe

 

 

 

 

 

 

2025

 

2024

Finanzen

 

Nettoliegenschaftsertrag

 

Mio. CHF

 

77.2

 

73.2

 

 

Erfolg aus Verkauf

 

Mio. CHF

 

29.6

 

23.5

 

 

Bewertungsveränderungen

 

Mio. CHF

 

188.5

 

59.7

 

 

Betriebsergebnis (EBIT)

 

Mio. CHF

 

283.3

 

146.2

 

 

Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT)

 

Mio. CHF

 

276.1

 

136.4

 

 

Reingewinn

 

Mio. CHF

 

212.8

 

117.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

Mio. CHF

 

47.7

 

30.7

 

 

Investitionen in Immobilien

 

Mio. CHF

 

97.8

 

208.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanzsumme

 

Mio. CHF

 

1’807.7

 

1’627.1

 

 

Immobilien

 

Mio. CHF

 

1’750.1

 

1’591.7

 

 

Finanzverbindlichkeiten

 

Mio. CHF

 

490.0

 

522.0

 

 

Eigenkapital

 

Mio. CHF

 

1'097.1

 

935.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenkapitalrendite 1

 

 

 

21.1%

 

13.4%

 

 

Eigenkapitalrendite exkl. Bewertungsveränderungen 1, 7

 

 

 

7.3%

 

8.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfolio

 

Anzahl Immobilien

 

 

 

43

 

45

 

 

Vermietbare Fläche

 

m2

 

549’040

 

561’468

 

 

Bruttorendite 2, 3

 

 

 

4.9%

 

5.7%

 

 

Nettorendite 2, 4

 

 

 

4.3%

 

5.0%

 

 

Leerstandsquote 5

 

 

 

6.9%

 

7.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal

 

Anzahl Mitarbeitende

 

 

 

63

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktie

 

Reingewinn 6

 

CHF

 

23.09

 

12.74

 

 

Reingewinn exkl. Bewertungsveränderungen 6, 7

 

CHF

 

7.97

 

7.99

 

 

Eigenkapital (NAV) 8

 

CHF

 

119.02

 

101.43

 

 

Börsenkurs am Bilanzstichtag

 

CHF

 

164.40

 

127.00

 

 

Dividende 9

 

CHF

 

6.00

 

5.50

 

1)

Bezogen auf das durchschnittliche Eigenkapital der Berichtsperiode, siehe «Alternative Performancekennzahlen», Geschäftsbericht 2025, Seite 117

2)

Angaben beziehen sich auf Anlageimmobilien am Bilanzstichtag (ohne Immobilien im Bau)

3)

Effektiver Jahres-Bruttomietertrag im Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag, siehe «Alternative Performancekennzahlen», Geschäftsbericht 2025, Seite 116

4)

Effektiver Jahres-Bruttomietertrag abzüglich aller direkt zuordenbaren Liegenschaftsaufwendungen (exklusive Zinsen) im Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag, siehe «Alternative Performancekennzahlen», Geschäftsbericht 2025, Seite 116

5)

Marktbedingter Leerstand gemäss neuer Definition, Geschäftsbericht 2025, Seite 118

6)

Siehe «Reingewinn pro Aktie», Geschäftsbericht 2025, Seite 80

7)

Ohne Berücksichtigung von Bewertungsveränderungen und der sich daraus ergebenden latenten Steuern, siehe «Reingewinn pro Aktie», Geschäftsbericht 2025, Seite 80

8)

Siehe «Eigenkapital (NAV) pro Aktie», Geschäftsbericht 2025, Seite 74

9)

2025: Antrag des Verwaltungsrats; 2024: Auszahlung einer ordentlichen Dividende von CHF 5.50 pro Aktie ersten Semester bezahlte Dividende für das Geschäftsjahr 2024 bzw. 2023

 

Kontakt

Simon Haus, CEO
simon.haus@intershop.ch

Florian Balschun, CFO
florian.balschun@intershop.ch

Intershop Holding AG Kontakt
Puls 5, Giessereistrasse 18 Telefon +41 44 544 10 00
Postfach info@intershop.ch
CH-8031 Zürich www.intershop.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Intershop Holding AG
Giessereistrasse 18
8031 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 5441000
Fax: +41 44 5441001
E-Mail: info@intershop.ch
Internet: https://intershop.ch/
ISIN: CH1338987303
Valorennummer: 133898730
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2281846

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281846  26.02.2026 CET/CEST

