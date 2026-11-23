ABIDJAN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Montag einen viertägigen Besuch in Afrika. Zum Auftakt wird er in Abidjan mit dem Präsidenten der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, zusammentreffen. Der 84-Jährige hat soeben seine vierte Amtszeit angetreten. Zuletzt war vor 40 Jahren ein deutsches Staatsoberhaupt in dem westafrikanischen Land.

Vor dem Weiterflug nach Ghana will Steinmeier eine Berufsschule und die Internationale Akademie für Terrorismusbekämpfung besuchen. Am zweiten Tage der Reise wird er in Accra zusammen mit Ghanas Präsident John Mahama am sechsten Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel teilnehmen. Letzte Station wird dann Kenia sein, wo Steinmeier in der Hauptstadt Nairobi mit Staatspräsident William Ruto zusammentreffen wird.

Steinmeier wirbt für größeres Engagement der deutschen Wirtschaft

Steinmeier will mit der Reise nach Angaben des Bundespräsidialamts die drei Länder als starke Partner und Mitstreiter für den Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung würdigen. Zudem wolle er die deutsche Wirtschaft ermutigen, sich mehr auf dem afrikanischen Kontinent zu engagieren. Die deutschen Unternehmen sollten aus der Komfortzone herauskommen und stärker die ungenutzten Chancen dort in den Blick nehmen. Steinmeier wird auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Es ist bereits die elfte Reise des Bundespräsidenten nach Subsahara-Afrika - und zugleich auch seine letzte. Am 18. März kommenden Jahres endet seine zweite Amtszeit./sk/DP/he