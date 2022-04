Steinmeier erwägt Reise nach Kiew

HELSINKI (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier denkt über eine Reise in die ukrainische Hauptstadt Kiew nach. Es gebe nur wenige Hauptstädte der Welt, in denen er so oft gewesen sei wie in Kiew, sagte er am Freitag in Helsinki in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem finnischen Staatspräsidenten Sauli Niinistö. "Selbstverständlich denke ich auch darüber nach, wann der richtige Zeitpunkt ist für meinen nächsten Besuch in Kiew."

Steinmeier und Niinistö besuchten am Mittag das finnische Parlament, wo der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Video-Ansprache an die Abgeordneten hielt. Selenskyj begrüßte auch den Bundespräsidenten, ging in seiner Rede aber nicht direkt auf die vielfach als zu zögerlich kritisierte Haltung Deutschlands bei Sanktionen und Waffenlieferungen ein. Er dankte Finnland für die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg./sk/DP/ngu