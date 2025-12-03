XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 10:26:38

Steinmeier: London und Berlin nähern sich nach Brexit an

BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Deutschland und Großbritannien nach den schwierigen Brexit-Jahren auf dem Weg der Annäherung. "Die ersten Jahre nach dem Brexit waren nicht einfach", sagte Steinmeier kurz vor seiner Abreise zu einem Staatsbesuch ins Vereinigte Königreich zu Journalisten. Inzwischen habe man aber gelernt, besser damit umzugehen. Es sei notwendig, wieder näher zusammenzurücken. "Beide Regierungen in Berlin und in London arbeiten daran", sagte Steinmeier.

Dass König Charles noch vor seiner Krönung im März 2023 zu seinem allerersten Staatsbesuch als Monarch Deutschland besuchte, sei ein Signal gewesen, betonte Steinmeier. Knapp zwei Jahre später sei die Einladung zum Gegenbesuch gekommen. "Das zeigt, wie wichtig uns beiden die deutsch-britischen Beziehungen sind, dass deutsch-britische Freundschaft uns ein echtes Herzensanliegen" sei, so Steinmeier.

Kutschfahrt und militärische Ehren

Der dreitägige Staatsbesuch, bei dem Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender unter anderem mit einer Kutschfahrt und militärischen Ehren auf Schloss Windsor empfangen werden, ist der erste eines deutschen Staatsoberhaupts seit 27 Jahren.

Geplant ist auch ein Treffen mit Premierminister Keir Starmer im Londoner Regierungssitz 10 Downing Street. Man werde über politische und wirtschaftliche Beziehungen sprechen sowie über kulturellen Austausch und "die Frage wie wir die Menschen in unseren Ländern leichter und besser zusammenbringen". Gleichzeitig solle ein Zeichen der Versöhnung und des Gedenkens gesetzt werden. Steinmeier will am letzten Tag seines Besuchs einen Kranz in der Ruine der Kathedrale von Coventry niederlegen. Die mittelenglische Stadt war im Zweiten Weltkrieg stark von der Wehrmacht bombardiert worden./sk/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen