06.05.2026 12:28:39

Steinmeier mahnt Verlässlichkeit der USA in der Nato an

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat von den USA Verlässlichkeit in der Nato verlangt. Die europäischen Staaten seien bereit, im Bündnis mehr Lasten zu übernehmen, sagte er bei einem Besuch in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Sie stärkten bereits den europäischen Pfeiler des Bündnisses. Die europäischen Partner bedürften aber weiterhin des Schutzes durch die USA. "Und wir müssen uns darauf verlassen können."

Zur Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, mehrere tausend amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen, sagte Steinmeier, die Nachricht sei verstanden worden. "Das einzige Signal, das wir geben können und sollten, ist: Je weniger die Vereinigten Staaten in Europa mit Truppen präsent sind, umso mehr muss durch Europa selbst gemacht werden." Dies sei nötig, um die weiterhin erforderliche Abschreckung aufrecht zu halten.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson wies in der gemeinsamen Pressekonferenz darauf hin, dass die Sicherheit der Ostsee in modernen Zeiten wahrscheinlich noch nie so herausgefordert gewesen sei wie heute. "Andererseits war die Ostsee in modernen Zeiten noch nie so geschützt wie heute."/sk/DP/mis

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