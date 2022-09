Steinmeier: Mexikos Präsident hat Flüssiggas-Kooperation angeboten

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Mexiko und Deutschland wollen eine engere Kooperation zur Lieferung von Flüssiggas in die Bundesrepublik ausloten. Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador habe ihm eine intensivere Zusammenarbeit angeboten, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag nach Gesprächen in Mexiko-Stadt. Mexiko habe ohne Zweifel Ressourcen und auch Erfahrungen im Gasexport, insbesondere Richtung USA. Nun sollten Experten ausloten, was davon realistischerweise nach Europa zu bringen sei und ob man möglicherweise Einrichtungen in den USA nutzen könne./tam/DP/zb