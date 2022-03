Steinmeier reist kommende Woche nach Polen

BERLIN (AFP)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist in der kommenden Woche nach Polen. Der Besuch am 29. März in Krakau ist die erste Auslandsreise des Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit, die vergangene Woche begonnen hatte, wie das Bundespräsidialamt am Montag mitteilte. Demnach wird Steinmeier auch ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge in der südpolnischen Stadt besuchen.

Davor führt Steinmeier Gespräche mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda. Gemeinsam mit ihren Ehefrauen nehmen die Präsidenten an einem Staatstrauerakt zu Ehren des Komponisten Krzysztof Penderecki in Krakau teil. Der im März 2020 verstorbene Penderecki habe sich zeitlebens für die deutsch-polnischen Beziehungen eingesetzt und über viele Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet, erklärte das Bundespräsidialamt.

