NAIROBI (dpa-AFX) - Nach Stationen in der Elfenbeinküste und in Ghana setzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch seine viertägige Afrika-Reise in Kenia fort. In der Hauptstadt Nairobi wird er Gespräche mit Staatspräsident William Ruto führen. Dabei dürfte es um die internationale Krisenlage und um die bilateralen Beziehungen gehen, insbesondere um die wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Steinmeier wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Er hatte in der ghanaischen Hauptstadt Accra bei der Eröffnung des Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfels dafür geworben, dass sich deutsche Unternehmen stärker auf dem afrikanischen Kontinent engagieren. "Gehen Sie ins Risiko, investieren Sie", sagte er. Der Bundespräsident will sich die nördlich von Nairobi gelegene Sonderwirtschaftszone Tatu City anschauen, in der Unternehmen mit hohen Steuervorteilen angelockt werden.

Deutschland und Kenia pflegen seit Jahrzehnten enge Beziehungen. Nachdem Kenia 1963 unabhängig geworden war, erkannte die Bundesrepublik als erstes Land den jungen Staat an. Der deutsche Botschafter in Nairobi hat daher bis heute die Zahl 1 auf dem Nummernschild seines Wagens. Steinmeier hatte dem ostafrikanischen Land 2020 einen Staatsbesuch abgestattet./sk/DP/mis