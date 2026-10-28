28.10.2026 05:49:38

Steinmeier setzt Staatsbesuch im Naturpark Yuping fort

HUANGSHAN (dpa-AFX) - Vor der Weiterreise in die Hauptstadt Peking macht sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Bild vom ländlichen China. Den zweiten Tag seines Staatsbesuchs verbringt er im Yuping-Naturpark. Dazu war er am Montag mit einem Hochgeschwindigkeitszug ähnlich einem deutschen ICE in die Stadt Huangshan gefahren. Von hier aus will er das 1131 gegründete Dorf Hongcun besuchen und eine Wanderung im Naturpark unternehmen.

Am Abend will Steinmeier nach Peking weiterfliegen, wo er am Donnerstag in der Peking-Universität eine Rede zu den deutsch-chinesischen Beziehungen insbesondere im Bereich Wirtschaft und zur Rolle Chinas als Weltmacht in den internationalen Beziehungen halten wird. Diese beiden Themen werden voraussichtlich auch die Treffen am Tag darauf mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang bestimmen./sk/DP/jha

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