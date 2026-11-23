ABIDJAN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Scheitern der Weltklimakonferenz in der Türkei bedauert. "Das ist enttäuschend, gerade in einem Jahr, in dem, glaube ich, die Klimaveränderungen auch in Europa so deutlich geworden sind wie nie zuvor", sagte Steinmeier während seines Besuchs der Elfenbeinküste in Abidjan.

"Es ist klar, dass wir handeln müssen. Und klar ist auch, dass wir einen weltweiten Weg zu mehr Klimaschutz und gegen Klimaveränderung nur gemeinsam gehen können", betonte Steinmeier. Die Klimakonferenz war geendet, ohne dass sich die Staaten auf ein Abschlussdokument einigen konnten.

Der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, nannte dies ebenfalls enttäuschend. Er wies darauf hin, dass der afrikanische Kontinent sehr wenig zum weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen beitrage. Sein Land habe zwar das Ziel, erneuerbare Energien zu nutzen. Es wolle aber einen Teil seines Strombedarfs auch noch mit Hilfe seiner fossilen Energievorräte erzeugen./sk/DP/mis