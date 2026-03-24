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24.03.2026 10:06:00
Steirische Möbelfabrik ADA mit 180 Mitarbeitern ist insolvent
Die ADA Möbelwerke Holding AG und die ADA Möbelfabrik GmbH im oststeirischen Anger (Bezirk Weiz) haben am Dienstag einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, so das Unternehmen in einer Aussendung. Ziel sei es, die Gruppe in reduzierter Form fortzuführen. ADA beschäftigt in Österreich rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Schuldenstand betrage rund 30 Mio. Euro, vorwiegend bei großen und institutionellen Gläubigern.
kor/pek/ivn
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