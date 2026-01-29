STEL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

STEL präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,82 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5558,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at