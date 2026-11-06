STEL legte Quartalsergebnis vor

STEL äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,60 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat STEL im vergangenen Quartal 265,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 186,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte STEL 92,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at