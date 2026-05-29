STEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

STEL hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,41 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STEL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 98,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 134,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 10,76 INR beziffert. Im Vorjahr waren 8,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

STEL hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 274,32 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 219,07 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at