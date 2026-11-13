Stella Chemifa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stella Chemifa hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 57,26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stella Chemifa noch ein Gewinn pro Aktie von 74,15 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Stella Chemifa mit einem Umsatz von insgesamt 11,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at