Stella Chemifa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Stella Chemifa veröffentlichte am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Stella Chemifa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 88,70 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,49 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at