Stella-Jones hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stella-Jones hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,93 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 958,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 979,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at