Stella-Jones: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Stella-Jones ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stella-Jones die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,610 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Stella-Jones im vergangenen Quartal 665,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stella-Jones 545,0 Millionen CAD umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,93 CAD gegenüber 3,49 CAD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,07 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,75 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 3,90 CAD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 3,02 Milliarden CAD gerechnet.

