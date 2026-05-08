Stella-Jones stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stella-Jones hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,10 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stella-Jones 1,67 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 791,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 773,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at