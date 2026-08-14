STELLA PHARMA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

STELLA PHARMA hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,55 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,600 JPY erwirtschaftet worden.

STELLA PHARMA hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 92,4 Millionen JPY erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 92,4 Millionen JPY erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at