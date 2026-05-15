STELLA PHARMA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

STELLA PHARMA lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,90 JPY gegenüber 7,05 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 91,29 Prozent zurück. Hier wurden 61,6 Millionen JPY gegenüber 707,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 22,950 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -4,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 66,35 Prozent auf 323,39 Millionen JPY. Im Vorjahr hatte STELLA PHARMA 961,06 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at