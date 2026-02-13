STELLA PHARMA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

STELLA PHARMA lud am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,00 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3,060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat STELLA PHARMA mit einem Umsatz von insgesamt 61,6 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 27,27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at