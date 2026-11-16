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16.11.2026 06:31:29
STELLA PHARMA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
STELLA PHARMA gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,61 JPY. Im Vorjahresquartal waren -4,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STELLA PHARMA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 82,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 107,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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