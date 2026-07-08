Stellant Securities (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stellant Securities (India) lud am 06.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 30,83 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellant Securities (India) 4,58 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 419,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at