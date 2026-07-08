|
08.07.2026 06:31:29
Stellant Securities (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Stellant Securities (India) lud am 06.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 30,83 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellant Securities (India) 4,58 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 419,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Rot -- DAX schlussendlich tiefer -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.