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16.11.2026 06:31:29
Stellant Securities (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Stellant Securities (India) hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 78,99 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 207,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 49,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 411,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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